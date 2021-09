Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio la miglior soluzione temporanea per l’aumento dei prezzi dell’energia in Italia che lo Stato rinuncia i suoi massicci proventi attraverso i versi ISEE che gravano su energia e combustibili e quanto afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi vincendo siamo ansiosi di comprendere come il governo Tempera di arginare questi momenti affinché non si traducono in una stangata per le famiglie italiane è stata raggiunta la prima impresa per la famiglia paterna e poi ferma del piccolo Aitano il bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone al termine dell’udienza al tribunale di Tel Aviv e si è stabilito che il piccolo resterà in Italia almeno fino al 8 ottobre e sarà accudito incazzi della zia paterna Aia Diranno tutti i regali dal nonno materno Samuel Peg la ...