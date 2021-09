Tom Felton: la star di Harry Potter ha un malore durante un torneo di golf (Di giovedì 23 settembre 2021) La star di Harry Potter Tom Felton ha avuto un malore mentre partecipava a un torneo di golf con altre celebrità. Tom Felton ha avuto un problema di salute durante un torneo di golf che vedeva impegnate alcune celebrità. L'interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter sembra si sia accasciato a terra ed è stato portato via disteso su uno dei veicoli dell'organizzazione. durante l'evento in corso a Whistling Straits, in Wisconsin, che precede la Ryder Cup, Tom Felton si è sentito male mentre era nella zona della diciottesima buca del percorso e lo staff dell'evento golfistico è subito intervenuto per verificare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) LadiTomha avuto unmentre partecipava a undicon altre celebrità. Tomha avuto un problema di saluteundiche vedeva impegnate alcune celebrità. L'interprete di Draco Malfoy nella saga disembra si sia accasciato a terra ed è stato portato via disteso su uno dei veicoli dell'organizzazione.l'evento in corso a Whistling Straits, in Wisconsin, che precede la Ryder Cup, Tomsi è sentito male mentre era nella zona della diciottesima buca del percorso e lo staff dell'eventoistico è subito intervenuto per verificare ...

hazcloud : RT @tweetonfire_: “chi ti fa sorridere così?” Tom Felton?????????? - hazcloud : RT @_pourlamour_: QUALCUNO CI DIA NOTIZIE DI TOM FELTON PER FAVORE - DlORDEPP : madonna mi sento male per Tom Felton. spero con tutto il cuore che non sia niente di grave. - hazcloud : RT @_alloveragain: Ho appena letto di Tom Felton. Mi sto sentendo malissimo - _bieber_rauhl : Ho letto di tom felton, sta bene? si sa qualcosa? -

