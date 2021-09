TEDxBergamo 2021: dalla ricetta universale della felicità, a Scampia, passando per i city quitters (Di giovedì 23 settembre 2021) Undici ospiti, due interventi tra musica e cabaret. Un teatro che si riaccende per una domenica grazie a un format internazionale di successo. La nuova edizione dell’evento dedicato alle idee che meritano di essere diffuse è sold out dal vivo il 26 settembre, ma la manifestazione si può seguire online in streaming e in differita Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Undici ospiti, due interventi tra musica e cabaret. Un teatro che si riaccende per una domenica grazie a un format internazionale di successo. La nuova edizione dell’evento dedicato alle idee che meritano di essere diffuse è sold out dal vivo il 26 settembre, ma la manifestazione si può seguire online in streaming e in differita

Advertising

CosbergSpA : C’è chi parla di futuro. E c’è chi, nel futuro, crede e investe costantemente. @TEDxBergamo 2021: #Cosberg c’è. Com… - PortaSud : RT @KilometroRosso: Il #26settembre al @Teatrodonizetti di #Bergamo va in scena la 6^ ediz. di @TEDXBergamo! #RICETTAFUTURO è il tema che g… - BergamoeC : RT @KilometroRosso: Il #26settembre al @Teatrodonizetti di #Bergamo va in scena la 6^ ediz. di @TEDXBergamo! #RICETTAFUTURO è il tema che g… - ComunediBergamo : RT @KilometroRosso: Il #26settembre al @Teatrodonizetti di #Bergamo va in scena la 6^ ediz. di @TEDXBergamo! #RICETTAFUTURO è il tema che g… - KilometroRosso : Il #26settembre al @Teatrodonizetti di #Bergamo va in scena la 6^ ediz. di @TEDXBergamo! #RICETTAFUTURO è il tema c… -

Ultime Notizie dalla rete : TEDxBergamo 2021 TEDxBergamo, al Teatro Donizetti la Ricetta Futuro L'acquisto dei biglietti per la diretta streaming su www.tedxbergamo.com prevede, in anteprima, l'... 2003, 2013 e 2021; Linda Raimondo , studentessa di Fisica e aspirante astronauta, autrice di "Tra ...

TEDxBergamo 2021: dalla ricetta universale della felicità, a Scampia, passando per i L'Eco di Bergamo TEDxBergamo 2021: dalla ricetta universale della felicità, a Scampia, passando per i city quitters Undici ospiti, due interventi tra musica e cabaret. Un teatro che si riaccende per una domenica grazie a un format internazionale di successo. La nuova edizione dell’evento dedicato alle idee che meri ...

TEDxBergamo, al Teatro Donizetti la Ricetta Futuro Tutto esaurito al Donizetti per TEDxBergamo che per la sesta edizione ha come titolo «Ricetta Futuro ». Resta la possibilità di assistere in streaming all’evento che si svolgerà domenica e prevede 11 ...

L'acquisto dei biglietti per la diretta streaming su www..com prevede, in anteprima, l'... 2003, 2013 e; Linda Raimondo , studentessa di Fisica e aspirante astronauta, autrice di "Tra ...Undici ospiti, due interventi tra musica e cabaret. Un teatro che si riaccende per una domenica grazie a un format internazionale di successo. La nuova edizione dell’evento dedicato alle idee che meri ...Tutto esaurito al Donizetti per TEDxBergamo che per la sesta edizione ha come titolo «Ricetta Futuro ». Resta la possibilità di assistere in streaming all’evento che si svolgerà domenica e prevede 11 ...