Sicilia | perimetrate le Zone Franche Montane | sono 159 comuni

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo Musumeci nel corso dell'ultima riunione di giunta ha approvato la proposta di perimetrazione dellene elaborata dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. L'individuazione deiha tenuto conto delle aree particolarmente svantaggiate, per altitudine, densità abitanti e tasso di spopolamento in relazione ai criteri previsti dal progetto di legge-voto, già approvato dall'Ars nel dicembre del 2019.in tutto 159 ini che rientreranno fra lee che potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge in termini di fiscalità di vantaggio e contributi sociali.Un primo elenco comprende i 117 ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia perimetrate

askanews

Il primato è dellacon 511 criminal focus area (cioè area in cui può avere avuto un ruolo la criminalità) per fire areaper una superficie di circa 6.000 ettari complessivi. ...... mentre l'intervento di martedì 22 su viale(tratto compreso tra corso Trinità e via Bogino)...per via delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia per le areea ...