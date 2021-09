Salvini si aggrappa a Draghi | “Sulle tasse dà ragione alla Lega” Ma il premier dice altro E sul green pass è netto | “Strumento di libertà”

(Di giovedì 23 settembre 2021) In calo nei sondaggi e alle prese con il caos interno al proprio partito, per accreditarsi una vittoria Matteosipersino a Mario. Il leader del Carroccio ha commentato in toni entusiastici il discorso delall’assemblea di Confindustria: “no a nuove, dall’aumento dell’Imupatrimoniale, dàe boccia seccamente la voglia didi Pd e 5 stelle. Molto bene, avanti così”, scrive su Twitter. Ma cos’ha detto davvero? Non ha citato né l’Imu nè la patrimoniale, limitandosi a garantire agli industriali che la pressione fiscale non sarà aumentata (“In questo momento i soldi si danno e non si prendono”) ma senza fare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini aggrappa

Affaritaliani.it

Lui è in grande difficoltà e siai sondaggi che non sono più quelli di quando pensava ai pieni poteri. Matteosu twitter cita Vasco Rossi per commentare l'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della sera che ...Basta lo sdegno controe Meloni. Berlusconi al Colle cambierebbe davvero gli equilibri ... Serra dice che il nome di Berlusconi è inopportuno e sial Ruby ter. È un processo dove la ...Il leader del Carroccio è in attesa di un incontro con Draghi ma i big del suo partito, da Giorgetti a Zaia, Fontana e Fedriga, riconoscono ...Lui è in grande difficoltà e si aggrappa ai sondaggi che non sono più quelli di quando pensava ai pieni poteri. Matteo Salvini su twitter cita Vasco Rossi per commentare l'ultimo sondaggio Ipsos per ...