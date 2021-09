Ruiz Woods | un tocco in buca da favola

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 settembre 2021) ” Da dove venite dov’è che andate A montare l’asino ci è rimasto Dio” Creuza de má- Mamma do cà … Scusa Faber avevo bisogno di dirlo in versi! “Hello man, come si vedono le partite in Italia? “- “Beh, dipende Dazn… Victor disarma ogni virgola scritta a caso su di lui. Vola insieme alle chiacchiere, insieme ai taccuini, insieme ai telecomandi. Vola e lasciati guardare volare a certi lasciagli il Grande Fratello. Se stiamo qui a godere quanto un candidato che scopre unanuova da apparare, lo dobbiamo solo ad un silenzioso Ospina. Due miracoli che ci hanno accomodato la cena. Il Dalí di Fratta ha occhi che tracciano sfumature irreali. Fabian toglie il camice da Goya e caccia la mazza. . Quando è il 73esimo e prende un calcio e non sbraita e impreca contro tutti e tu ti chiedi. Maro pare che mo’ nascette, s’è fatto gruosso pure isso: Mario Rui. 5 su 5. ...