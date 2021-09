Pier Paolo Brega Massone, terzo processo d’appello per l’ex chirurgo: condannato 21 anni e 8 mesi (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno fa la Cassazione aveva cancellato l’ergastolo e ordinato il terzo processo d’appello per Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario della clinica Santa Rita di Milano accusato della morte di quattro pazienti. Nell’ottobre 2018 nel processo d’appello bis i giudici avevano inflitto al medico 15 anni. Il chirurgo – radiato dall’ordine dei medici – era stato condannato anche a 15 anni e mezzo, diventati definitivi, per 55 casi di lesioni e truffe al servizio sanitario nazionale. Oggi nel nuovo appello gli è stata aumentata la pena – 21 anni e 8 mesi – ma non torna di nuovo in carcere. A rifare il calcolo è stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno fa la Cassazione aveva cancellato l’ergastolo e ordinato ilperprimario della clinica Santa Rita di Milano accusato della morte di quattro pazienti. Nell’ottobre 2018 nelbis i giudici avevano inflitto al medico 15. Il– radiato dall’ordine dei medici – era statoanche a 15e mezzo, diventati definitivi, per 55 casi di lesioni e truffe al servizio sanitario nazionale. Oggi nel nuovo appello gli è stata aumentata la pena – 21e 8– ma non torna di nuovo in carcere. A rifare il calcolo è stata la ...

