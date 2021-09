Microsoft rinnova la gamma | da Surface da Pro 8 e Go 3 a Laptop Studio

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Foto:)L’eventodedicato allaha tolto i veli dalla nuova generazione di dispositivi 2-in-1 con gli attesi modelliPro 8 e Go 3, si è poi concentrato sul portatilee sulla seconda generazione dell’ibridoDuo e ha anche svelato alcuni interessanti accessori, facciamo un riepilogo di tutti gli annunci.Pro 8 (Foto:Pro 8 è la grande novità, il top die alfiere del nuovo sistema operativo Windows 11 (anche se non è così scontato che lo avrà a bordo al debutto) che arriva due anni dopo il Pro 7. Mosso da processori Intel Core i5 o i7 di 11esima generazione con fino a 32 ...

la Surface family ed uno dei protagonisti è senza dubbio il Surface Pro 8 , una nuova versione del tablet convertibile che migliora nelle specifiche tecniche rispetto alle vecchie ......pannello PixelSense Flow Display da 13' non sisolo nelle dimensioni, nelle cornici ridotte e nel refresh rate, ma guadagna anche il supporto al Dolby Vision insieme a quella che...Tutte le novità presentate da Microsoft in occasione dell'evento su Surface come i 2-in-1 Surface Pro 8 e Go 3, Laptop Studio, Surface Duo 2 e accessori come il mouse con plastica recuperata dagli oce ...La casa di Redmond porta al debutto la gamma di dispositivi Microsoft Surface con Windows 11; i device per la mobilità moderna saranno disponibili da 5 ottobre.