Meghan Markle e Harry tornano in pubblico. E lei indossa 300mila euro di brillanti (Di giovedì 23 settembre 2021) Meghan Markle e Harry sono volati a New York senza figli per compiere la loro prima importante apparizione pubblica da quando hanno lasciato la Famiglia Reale. Vestiti di nero entrambi e ricoperta di diamanti lei (per un totale di oltre 300mila euro), hanno visitato mano nella mano il memoriale delle vittime dell’11 settembre sorto al World Trade Center e poi hanno incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Non si conoscono i dettagli del loro viaggio nella Grande Mela, ma Harry e Meghan sono apparsi in perfetta sintonia, dopo aver posato per la copertina di Time. Hanno camminato mano nella mano e sfoggiato espressioni cupe ma solo perché lo richiedeva la circostanza. ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021)sono volati a New York senza figli per compiere la loro prima importante apparizione pubblica da quando hanno lasciato la Famiglia Reale. Vestiti di nero entrambi e ricoperta di diamanti lei (per un totale di oltre), hanno visitato mano nella mano il memoriale delle vittime dell’11 settembre sorto al World Trade Center e poi hanno incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Non si conoscono i dettagli del loro viaggio nella Grande Mela, masono apparsi in perfetta sintonia, dopo aver posato per la copertina di Time. Hanno camminato mano nella mano e sfoggiato espressioni cupe ma solo perché lo richiedeva la circostanza. ...

