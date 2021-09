La Roma soffre ma vince in casa contro l'Udinese grazie ad Abraham, Pellegrini espulso salterà il derby (Di giovedì 23 settembre 2021) La cronaca del secondo tempo 90+4' 90+1' Nel primo dei 4 minuti di recupero tiro in porta di Deulofeu che dalla punizione dai 20 metri conseguente al fallo di Pellegrini tira forte ma centrale: ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) La cronaca del secondo tempo 90+4' 90+1' Nel primo dei 4 minuti di recupero tiro in porta di Deulofeu che dalla punizione dai 20 metri conseguente al fallo ditira forte ma centrale: ...

Advertising

TrioMinchia : Michetti che soffre di ansia in pubblico, Raggi dice ad 2 ex ministri che non sanno nulla di amministrazione. Dicia… - drugo79 : @LGramellini Beh la roma che doveva perdere con il sassuolo, che prende 3 ma quasi 4 gol col verona e che ieri soff… - CORNERNEWS24 : #Calcio - La Roma soffre ma torna a vincere, 1-0 contro Udinese Un gol di Abraham decide la sfida,calo nella ripresa ma non cede - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG La Roma soffre ma torna a vincere, 1-0 contro Udinese Un gol di Abraham decide la s… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: La Roma soffre ma torna a vincere, 1-0 contro Udinese. Un gol di Abraham decide la sfida,calo nella ripresa ma non cede… -