La riconoscete? L’attrice della soap opera Una Vita incanta in questo particolare scatto social

Leggi su sologossip

(Di giovedì 23 settembre 2021) La? Inè presente l’amatissima attriceUna: il suo personaggio continua a sorprenderci. Negli ultimi anni è divenuta una delle telenovele più seguite, Unaviene trasmessa in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021. In Italia va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.