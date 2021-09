Fede & finanza si fermano a Capua (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella città campana l'Istituto per il sostentamento del clero, tra i più ricchi d'Italia, è gestito dal presidente della Banca di credito cooperativo di Terra del Lavoro, partecipata a sua volta dalla Curia. Un conflitto d'interessi vietato da Vaticano e Bankitalia. Se Cristo si è fermato a Eboli, Jorge Mario Bergoglio - più modestamente - non è andato oltre Capua. Dove sembra non far proseliti l'appello accorato del Pontefice a tenere separata quella doppia «f» che tanti disastri ha provocato, soprattutto negli anni Ottanta, nelle michelangiolesche stanze del Vaticano: Fede e finanza. L'arcivescovo di Capua, Salvatore Visco, non prova alcun imbarazzo, evidentemente, nello strano intreccio che lega il locale Istituto di sostentamento del clero, tra i più ricchi d'Italia, alla Banca di credito cooperativo di Terra di ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella città campana l'Istituto per il sostentamento del clero, tra i più ricchi d'Italia, è gestito dal presidente della Banca di credito cooperativo di Terra del Lavoro, partecipata a sua volta dalla Curia. Un conflitto d'interessi vietato da Vaticano e Bankitalia. Se Cristo si è fermato a Eboli, Jorge Mario Bergoglio - più modestamente - non è andato oltre. Dove sembra non far proseliti l'appello accorato del Pontefice a tenere separata quella doppia «f» che tanti disastri ha provocato, soprattutto negli anni Ottanta, nelle michelangiolesche stanze del Vaticano:. L'arcivescovo di, Salvatore Visco, non prova alcun imbarazzo, evidentemente, nello strano intreccio che lega il locale Istituto di sostentamento del clero, tra i più ricchi d'Italia, alla Banca di credito cooperativo di Terra di ...

