Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza | la data di uscita italiana della serie con Michael Keaton

(Di giovedì 23 settembre 2021) Svelata ladi debutto dididrammatica conin arrivo su Disney+. Disney+ ha svelato ladididi, l'attesissima nuovadrama con, Peter Sarsgaard,Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson. In Italia, laoriginale in otto episodi arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day, venerdì 12 novembre. Dagli executive producer Danny Strong e, che è ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopesick Dichiarazione

Dagli executive producer Danny Strong e Michael Keaton che è anche protagonista della serie,di Dipendenza esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi ...Oltre ad Ali, segnaliamo la presenza nel cast di Jaime Ray Newman (, Un amore all'... Wagner ha condiviso la seguentesull'imminente adattamento: " Non potrei essere più ...Svelata la data italiana di debutto di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, serie drammatica con Michael Keaton in arrivo su Disney+. Disney+ ha svelato la data di uscita di Dopesick - Dichiarazion ...La miniserie con Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e molti altri debutterà in streaming in occasione del Disney+ Day.