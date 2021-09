Depuratore | Pd | “Mastella dice che è pronto tra 18 mesi? Lo diceva anche nel 2018… “

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive in una nota stampa la federazione provinciale del Pd Sannita: “Tra qualche giorno si festeggerà il terzo anniversario del giorno in cui Clementedisse per la prima volta; “tra diciottoBenevento avrà il suo”. Era infatti il 2 ottobre 2018 quando il primo cittadino (ancora per poco) di Benevento annunciò di aver risolto il problema delcittadino. Per inciso, ricordiamo che il problema delcittadino è stato creato proprio da Clementeche ha perso il finanziamento che l’amministrazione di Fausto Pepe aveva ottenuto. Come ogni grande artista di avanspettacolo, il sindaco adora replicare i suoi pezzi migliori equest’anno ci ha raccontato la barzelletta del ...

... come già accaduto con il(è dovuto intervenire un commissario governativo per imporlo), ... affiancandoci con l'Amministrazione di sostegno, non potendo l'Ente locale guidato da...... finirà con l'essere il "pezzotto" di. Un vanto per lui, certo. Ma ai fini elettorali non gli converrebbe, perché alla fine il popolo sceglie sempre l'originale. Quanto al, la ...“Tra qualche giorno si festeggerà il terzo anniversario del giorno in cui Clemente Mastella disse per la prima volta; “tra diciotto mesi Benevento avrà il suo depuratore”. Era infatti il 2 ottobre 201 ...“In un anno e mezzo la città di Benevento avrà il suo depuratore”. L’annuncio del sindaco Clemente Mastella, a margine della presentazione dell’app ‘Dillo a Clemente’. “Il commissario di governo ha in ...