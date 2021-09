Vela, Ettorre: “A Tokyo ci siamo giocati cinque finali, a Parigi per la riconferma” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Di Tokyo resta la grande prestazione della squadra, abbiamo vinto l’oro olimpico e fatto 5 finali su 6, ci siamo giocati le medaglie fino all’ultimo giorno. Il problema non è stato solo lo slittamento di un anno, ma anche la pandemia che ha cambiato l’equilibrio. siamo stati molto bravi a tenere botta su questo cambio”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ai microfoni di Sportface.it a margine della presentazione del libro “Dentro Luna Rossa” al Coni. Tre anni ci separano dai prossimi Giochi a Parigi: “Ci sarà da lavorare molto in vista di Parigi, ci sono classi nuove e bisognerà ripartire da zero. Gli obiettivi saranno molto alti, vogliamo la conferma della supremazia del Nacra e qualche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Diresta la grande prestazione della squadra, abbiamo vinto l’oro olimpico e fatto 5su 6, cile medaglie fino all’ultimo giorno. Il problema non è stato solo lo slittamento di un anno, ma anche la pandemia che ha cambiato l’equilibrio.stati molto bravi a tenere botta su questo cambio”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana, Francesco, ai microfoni di Sportface.it a margine della presentazione del libro “Dentro Luna Rossa” al Coni. Tre anni ci separano dai prossimi Giochi a: “Ci sarà da lavorare molto in vista di, ci sono classi nuove e bisognerà ripartire da zero. Gli obiettivi saranno molto alti, vogliamo la conferma della supremazia del Nacra e qualche ...

Advertising

sportface2016 : #Vela, #Ettorre: 'A Tokyo ci siamo giocati cinque finali, a Parigi per la riconferma' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela: Ettorre: 'E' stato un anno magico per noi, speriamo di ripeterci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Ettorre: 'E' stato un anno magico per noi, speriamo di ripeterci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Ettorre: 'E' stato un anno magico per noi, speriamo di ripeterci' - apetrazzuolo : Vela: Ettorre: 'E' stato un anno magico per noi, speriamo di ripeterci' -