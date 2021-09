Vaccini, De Luca: “Sanitari non vaccinati devono essere sospesi e allontanati (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Chi non si vaccina tra i Sanitari deve essere sospeso e allontanato dal servizio, senza perdere un minuto di tempo“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione di una ricerca Ance sui dati del settore delle costruzioni in Campania. “Pur esprimendo il massimo rispetto per chi ha comunque posizioni di incertezza e preoccupazione – ha aggiunto De Luca – è arrivato il momento di farla finita e di diventare persone serie e mature, di capire che tutte queste imbecillità che hanno fatto circolare per mesi nel nostro Paese, con le quali abbiamo confuso la libertà con il potere di fare quello che ti passa per la testa, devono finire”. De Luca ha sottolineato che “dobbiamo rilanciare l’economia, riaprire ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Chi non si vaccina tra idevesospeso e allontanato dal servizio, senza perdere un minuto di tempo“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della presentazione di una ricerca Ance sui dati del settore delle costruzioni in Campania. “Pur esprimendo il massimo rispetto per chi ha comunque posizioni di incertezza e preoccupazione – ha aggiunto De– è arrivato il momento di farla finita e di diventare persone serie e mature, di capire che tutte queste imbecillità che hanno fatto circolare per mesi nel nostro Paese, con le quali abbiamo confuso la libertà con il potere di fare quello che ti passa per la testa,finire”. Deha sottolineato che “dobbiamo rilanciare l’economia, riaprire ...

