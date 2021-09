Un minorenne può vaccinarsi contro Covid-19 senza l’ok dei genitori? (Di mercoledì 22 settembre 2021) (foto: Cdc/Unsplash)Nel caso standard l’iter è piuttosto lineare: i due genitori di un minorenne (di età compresa tra i 12 e i 18 anni, finché non saranno approvati vaccini per gli under 12) firmano entrambi il modulo di consenso informato e così la figlia o il figlio possono procedere con la vaccinazione anti Covid-19. E se uno dei due genitori non può firmare in prima persona il modulo, magari perché lontano o impossibilitato per altre ragioni, l’altro può compilare un documento ad hoc in cui si certifica che si è entrambi d’accordo a procedere. Di fronte a milioni e milioni di esitanti nel nostro paese, però, capita a volte che in famiglia non si sia tutti d’accordo nell’eseguire la vaccinazione. Numeri alla mano, l’esitazione si concentra soprattutto nella fascia d’età dei genitori più che in ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) (foto: Cdc/Unsplash)Nel caso standard l’iter è piuttosto lineare: i duedi un(di età compresa tra i 12 e i 18 anni, finché non saranno approvati vaccini per gli under 12) firmano entrambi il modulo di consenso informato e così la figlia o il figlio possono procedere con la vaccinazione anti-19. E se uno dei duenon può firmare in prima persona il modulo, magari perché lontano o impossibilitato per altre ragioni, l’altro può compilare un documento ad hoc in cui si certifica che si è entrambi d’accordo a procedere. Di fronte a milioni e milioni di esitanti nel nostro paese, però, capita a volte che in famiglia non si sia tutti d’accordo nell’eseguire la vaccinazione. Numeri alla mano, l’esitazione si concentra soprattutto nella fascia d’età deipiù che in ...

