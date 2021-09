Svelate le dieci conduttrici de “Le Iene”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svelate dieci

Lo testimoniano anche le nuove creazioni dello Studio Jean - Marc Gady ,nei giorni scorsi ... in occasione di M&O2021 la collettiva Budapest Select ha raccolto le creazioni di...Inoltre, potrebbe essere presente tra lepresentatrici anche Sabina Guzzanti . Il mistero comunque continua, visto che altre sette future conduttrici de Le Iene devono ancora essere. ...Erano stati annunciati importanti cambiamenti per il programma d'inchiesta, tra i più popolari del piccolo schermo, Le Iene, in onda da ben 25 stagioni. Dopo l'addio di Alessia M ...Svelate le dieci donne che affiancheranno Nicola Salvino a "Le Iene": scopriamo insieme chi sono vedremo in veste di conduttrici.