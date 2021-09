Salernitana Verona 2-2 LIVE | incrocio dei pali di Barak su calcio di punizione

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio Arechi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Arechi”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 1? Subito pericolosa la– Grande verticalizzazione di Coulibaly per Kondo che si ingamba, ma conquista la stesso und’angolo. 3? Brivido per l’Hellas – Grande forcing dellache pressa a tutto campo. La difesa dell’Hellas rischia un passaggio all’indietro per Montipò che riesce a mettere il piede e allontanare ...

SkySport : SALERNITANA-VERONA 2-2 Risultato finale ? ? #Kalinic (7') ? #Kalinic (29') ? #Gondo (45+2') ? #Coulibaly (76') ? ?… - Goalist_it : ?? | FINISCE QUI! Pari tra #Salernitana e #Verona all’#Arechi, finisce 2-2. #SerieA - PagineRomaniste : #SerieA, la #Juventus supera in rimonta lo #Spezia. Solo un pari tra #Verona e #Salernitana - RicSpada : che bella vittoria ??? tre punti nello scontro diretto e pareggio tra verona e salernitana c’è poco da parlare questa sera, stiamo godendo - Guardalinee : FT Spezia-Juventus 2-3 (Kean 28', Gyasi 33', Antiste 49', Chiesa 66', De Ligt 72') Salernitana-Verona 2-2 (Kalinic… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Verona

...e Hellassi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - 2 ...Due mentalità non molto distanti, obiettivo comune, punti pesanti in palio.è (già) spareggio salvezza da non fallire per il cavalluccio marino. Magari unendo l'atteggiamento castorizzato all'effetto Ribéry. L'idea è di stare compatti, tenere e provare a ...90+2 SOSTITUZIONE VERONA: esce Lazovic, entra Cetin. Tudor si copre per gli ultimi minuti. 90+1' - Occasione per Djuric che gira di testa la punizione di Kastanos, palla tra le br ...Risultato, gol e highlights in diretta dallo stadio Arechi di Salerno dove la Salernitana di Castori ospita il Verona di Tudor ...