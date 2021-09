Rifiuti, Mite: 1,5 miliardi per raccolta differenziata e riciclo (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Un miliardo e mezzo di investimenti per le “Città circolari”: il 30 settembre il ministero della Transizione ecologica pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e per gli impianti di riciclo. La misura punta a conseguire gli obiettivi di riciclo fissati dalla normativa comunitaria, che prevede che al massimo il 10% dei Rifiuti finisca in discarica e che il 65% venga invece riciclato. “La buona notizia – annuncia il ministro Cingolani – è che mettiamo in moto l’altro grande filone di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello dedicato all’economia circolare. I progetti partiranno già nelle prossime settimane”. Gli investimenti – si legge nella nota ufficiale – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Un miliardo e mezzo di investimenti per le “Città circolari”: il 30 settembre il ministero della Transizione ecologica pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto dellae per gli impianti di. La misura punta a conseguire gli obiettivi difissati dalla normativa comunitaria, che prevede che al massimo il 10% deifinisca in discarica e che il 65% venga invece riciclato. “La buona notizia – annuncia il ministro Cingolani – è che mettiamo in moto l’altro grande filone di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello dedicato all’economia circolare. I progetti partiranno già nelle prossime settimane”. Gli investimenti – si legge nella nota ufficiale – ...

Advertising

DividendProfit : Rifiuti, Mite: 1,5 miliardi per raccolta differenziata e riciclo - Radio1Rai : ??#Rifiuti Da Ministero transazione ecologica un miliardo e mezzo per raccolta differenziata e riciclo. Il 30 settem… - QdSit : Dal ministero della Transizione ecologica un miliardo e mezzo di euro per la raccolta differenziata e il riciclo: i… - ioloraccolgo : Rifiuti:da Mite 1,5 mld per raccolta differenziata e riciclo - Loredanataberl1 : RT @TgLa7: #Rifiuti: da Mite 1,5 mld per raccolta differenziata e riciclo Il 30/9 i decreti. Cingolani, parte Pnrr su economia circolare -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Mite Rifiuti, Mite: 1,5 miliardi per raccolta differenziata e riciclo Altro capitolo importante del progetto "Città circolari" del Mite riguarda i rifiuti speciali, come i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione che oggi costituiscono una criticità spesso ...

Successo per Alassio Città del Wellness ... complice il tradizionale clima mite delle mezze stagioni alassine, di allungare l'attività ben ... Quasi trenta chili di rifiuti raccolti e circa 40 volontari: 'Visto il cadere della data decisa a ...

Rifiuti, Mite: 1,5 miliardi per raccolta differenziata e riciclo Borsa Italiana Rifiuti, Mite: 1,5 miliardi per raccolta differenziata e riciclo (Teleborsa) - Un miliardo e mezzo di investimenti per le "Città circolari": il 30 settembre il ministero della Transizione ecologica pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei ...

Rifiuti:da Mite 1,5 mld per raccolta differenziata e riciclo Dal ministero della Transizione ecologica un miliardo e mezzo di euro per la raccolta differenziata e il riciclo: il 30 settembre il dicastero pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei prog ...

Altro capitolo importante del progetto "Città circolari" delriguarda ispeciali, come i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione che oggi costituiscono una criticità spesso ...... complice il tradizionale climadelle mezze stagioni alassine, di allungare l'attività ben ... Quasi trenta chili diraccolti e circa 40 volontari: 'Visto il cadere della data decisa a ...(Teleborsa) - Un miliardo e mezzo di investimenti per le "Città circolari": il 30 settembre il ministero della Transizione ecologica pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei ...Dal ministero della Transizione ecologica un miliardo e mezzo di euro per la raccolta differenziata e il riciclo: il 30 settembre il dicastero pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei prog ...