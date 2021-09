Red Bull | l' ultima novità di Honda | power unit con più potenza elettrica per Verstappen

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Un nuovo Energy Store che migliora l'efficienza energetica e garantisce più prestazione in pista alla RB16B di Max Verstappen. È l'ultimo aggiornamentogarantito nel GP di Spa dalla Honda, che dal 2019 fornisce i motori a Milton Keynes ed è pronta a salutare a fine stagione la F1 dopo sette anni. Un nuovo pacco batterie che oltre a essere ...Inutile aggiungere che la differenza reti in Eredivisie (+27) scava un abisso con qualsiasi altra squadra europea: il Paris Saint - Germain si 'ferma' a +18, il Benfica è a +16, forse solo...Qual è l'asso nella manica della Red Bull? Dal GP di Spa, il team di Milton Keynes sta usufruendo di una novità introdotta da Honda ...Il team principal della Red Bull: 'A Monza solo un incidente di gara, uno attaccava e un altro si difendeva'. Per Verstappen a Sochi tre posizioni in griglia di ...