Pokémon Unite, il MOBA di Pokémon disponibile anche su iOS e Android (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pokémon Unite è la scommessa di Nintendo per conquistare il campo MOBA. Il gioco è arrivato su Nintendo Switch qualche mese fa con la promessa di una versione mobile in futuro e ora l'attesa è giunta al termine: Pokémon Unite è ora scaricabile su iOS e Android. Con l'arrivo del gioco sui cellulari arriva anche la traduzione in italiano oltre che in altre lingue. Coloro che già giocano su Nintendo Switch potranno, dopo aver collegato il gioco all'account Nintendo o al Pokémon Trainers Club, utilizzare lo stesso account sul proprio telefonino e condividere i propri progressi. Tra le principali novità in arrivo nel gioco, oltre ai nuovi Pokémon e agli elementi cosmetici, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021)è la scommessa di Nintendo per conquistare il campo. Il gioco è arrivato su Nintendo Switch qualche mese fa con la promessa di una versione mobile in futuro e ora l'attesa è giunta al termine:è ora scaricabile su iOS e. Con l'arrivo del gioco sui cellulari arrivala traduzione in italiano oltre che in altre lingue. Coloro che già giocano su Nintendo Switch potranno, dopo aver collegato il gioco all'account Nintendo o alTrainers Club, utilizzare lo stesso account sul proprio telefonino e condividere i propri progressi. Tra le principali novità in arrivo nel gioco, oltre ai nuovie agli elementi cosmetici, ...

