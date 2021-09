Pippo Baudo: “Io Cavaliere di Gran Croce, ultimo regalo di Mattarella” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pippo Baudo è stato nominato ieri Cavaliere di Gran Croce all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. E’ lo stesso presentatore a confermarlo all’Adnkronos: “Ieri ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni”, dice Baudo, che commenta: “E’ l’ultimo Grande regalo che mi ha fatto. E’ una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E’ un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella – sottolinea – è che è arrivata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021)è stato nominato ieridiall’Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato Sergio. E’ lo stesso presentatore a confermarlo all’Adnkronos: “Ieri ho avuto questoda parte di. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni”, dice, che commenta: “E’ l’deche mi ha fatto. E’ una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E’ un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella – sottolinea – è che è arrivata ...

Advertising

ferrix88 : @ipratese @GiovaQuez Per quale ragione? I medici non sono pippo baudo. Alcuni sono diventati star, bisogna tornare… - italiaserait : Pippo Baudo: “Io Cavaliere di Gran Croce, ultimo regalo di Mattarella” - fisco24_info : Pippo Baudo: 'Io Cavaliere di Gran Croce, ultimo regalo di Mattarella': 'Con il presidente incontro caloroso e dens… - FirenzePost : Pippo Baudo nominato Cavaliere di Gran Croce: l’iniziativa di Mattarella - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si commuove per Pippo Baudo: “Ti voglio bene, pronta a correre per te. Io so… -