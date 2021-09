Lo spettro del Covid tra i baby alunni: un positivo all'asilo nido, 20 bimbi in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA - Allarme contagi nelle scuole. Un caso in un nido mette in quarantena 20 bambini. All'Istvas, in seguito alla prima positività accertata, sono 22 gli studenti in attesa di effettuare il ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA - Allarme contagi nelle scuole. Un caso in unmette in20 bambini. All'Istvas, in seguito alla prima positività accertata, sono 22 gli studenti in attesa di effettuare il ...

Advertising

RosannaAvella : RT @Giorgio51589046: @claraspada @SalaLettura Certo non uno specchio, forse lo spettro del passato. #PensieriRandagi #SalaLettura meyrem… - CaraveoPatrizia : RT @malaguti_g: @CaraveoPatrizia @GabriellaPiroli @RivistaP @Librimondadori @gVallortigara La micia però consentirebbe un’interessante anal… - gighea : RT @Giorgio51589046: @claraspada @SalaLettura Certo non uno specchio, forse lo spettro del passato. #PensieriRandagi #SalaLettura meyrem… - RetwittL : RT @Giorgio51589046: @claraspada @SalaLettura Certo non uno specchio, forse lo spettro del passato. #PensieriRandagi #SalaLettura meyrem… - Alice70A : RT @Giorgio51589046: @claraspada @SalaLettura Certo non uno specchio, forse lo spettro del passato. #PensieriRandagi #SalaLettura meyrem… -