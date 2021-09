Lega Pro, Gravina annuncia: “Dal 2024 fusione tra Serie C e B, abbiamo un obiettivo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il numero uno della FIGC ha preannunciato un sostanziale cambiamento nel format delle Serie minori italiane, prospettando dalla stagione 2024/25 una fusione riguardante i campionati di Serie B, C e D Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il numero uno della FIGC ha preto un sostanziale cambiamento nel format delleminori italiane, prospettando dalla stagione/25 unariguardante i campionati diB, C e D

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Il figlio di Renzi cambia squadra e scende di categoria Renzi nella stagione 2020/2021 ha militato in Lega Pro vestendo la maglia della Pistoiese, totalizzando dodici presenze. Ha vestito anche le maglia della Nazionale Under 17 lega nazionale dilettante ...

Serie C, le gare in diretta Sky dalla 5ª all'8ª giornata

Viviani, cartellino giallo per il sindaco di Potenza Richiamo ufficiale per i servizi igienici e le docce. Problemi per l’illuminazione: la squadra rischia di non giocare a Potenza ...

Richiamo ufficiale per i servizi igienici e le docce. Problemi per l'illuminazione: la squadra rischia di non giocare a Potenza ...