Le identità creative di Milano nel docufilm Alias

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come in una scena cinematografica ambientata nell’immediato futuro, Greta cammina all’interno di un reticolo geometrico e ordinato di livelli, colonne, corridoi, spazi rettangolari, luci blu che degradano nel viola. Sopra e sotto di lei c’è lo stesso paesaggio architettonico razionalista, che sembra copiarsi e ripetersi, formando un dialogo astratto tra quello che vediamo e quello che sarà. È uno sfondo congelato nel tempo da un bagliore freddo, un disegno sul piano di lavoro di un architetto ripreso nell’attimo in cui diviene forma primordiale, un luogo vivo ma ancora dormiente, dove l’energia è pronta a rivelarsi, a momenti.