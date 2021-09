La televisione di domani sarà connessa | personalizzata e irriconoscibile

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto cambia affinché nulla cambi vale anche per la? Il vecchio e il nuovo si inseguono, i contenuti da uno schermo passano all’altro così come gli utenti, i nuovi formati cercano di attrarre le nuove generazioni: consumatori fugaci. Ma nonostante tutto la Tv resta il media più seguito. Le statistiche dicono che la Tv è ancora il media preferito dagli italiani, il Covid-19 le ha dato lo scettro del media più seguito durante la pandemia, ed ecco perché il dibattito sulla sua trasformazione è quanto mai di attualità. Anche se secondo l’ultima analisi dell’Ufficio studi di Confindustria Radio Tv e Auditel emergono forti discontinuità, parziali riallineamenti e consolidamenti di nuove tendenze, prima su tutte l’aumento del consumo di contenuti televisivi digitali, su nuovi schermi. Si legge nel rapporto: «Il 2020 ha rappresentato una discontinuità economica e ...

niccolab : Leggo tra gli addetti ai lavori una levata di scudi a favore di Cattelan. Comprendo che è l'ancora di salvezza dell… - ali_eenaa : RT @Clorind85648525: … “e’la prima volta che faccio televisione e mi devo preoccupare del giorno dopo”…?? Alessandro, comunque andrà domani,… - Clorind85648525 : … “e’la prima volta che faccio televisione e mi devo preoccupare del giorno dopo”…?? Alessandro, comunque andrà doma… - V4R4N4 : ma rega ma sono riuscit? a non misgenderare una persona non binaria nella televisione italiana domani nevica ?????… - ale_223 : La televisione paternalistica e qualunquista di Alfonso Signorini può piacere solo a un popolo di mediocri che oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : televisione domani

Linkiesta.it

ci riprovano.si torna a giocare per la solidarietà.Allora per voi domani ci sarà una occasione in più grazie a GameStop, che farà un restock straordinario nel pomeriggio. Non siete riusciti a prendere PlayStation 5 nei due restock di MediaWorld? Nel c ...Filippo Ganna torna in gara nella staffetta mista, tre donne e tre uomini a caccia dell'oro: occhio alla forte Olanda ...