Genoa diventa americano, Preziosi vende a fondo Usa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Enrico Preziosi ha venduto il Genoa al fondo statunitense 777Partners. L’imprenditore campano ha firmato questa mattina la cessione dell’intero pacchetto azionario del club. Preziosi aveva salvato il Genoa dal fallimento nel 2003 riportandolo in serie A nel 2007 e mantenendo sempre la categoria. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 22 settembre 2021) Enricoha venduto ilalstatunitense 777Partners. L’imprenditore campano ha firmato questa mattina la cessione dell’intero pacchetto azionario del club.aveva salvato ildal fallimento nel 2003 riportandolo in serie A nel 2007 e mantenendo sempre la categoria. Funweek.

