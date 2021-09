ATP Metz 2021, risultati 22 settembre: bene Murray e Carreño Busta, out Lorenzo Sonego (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il torneo Moselle Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento indoor di Metz, in Francia, ha visto completarsi nella serata italiana la terza giornata del tabellone principale di singolare, con cinque incontri disputati. Esce di scena Lorenzo Sonego. Negli ultimi due incontri del primo turno la wild card transalpina Lucas Pouille batte in rimonta il qualificato canadese Brayden Schnur con lo score di 3-6 6-4 6-4, mentre il qualificato tedesco Peter Gojowczyk elimina il lucky loser francese Antoine Hoang con il punteggio di 6-2 3-6 6-4. Negli incontri degli ottavi di finale la wild card britannica Andy Murray supera il canadese Vasek Pospisil con un duplice 6-3, mentre il qualificato danese Holger Rune batte l’azzurro Lorenzo Sonego, testa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il torneo Moselle Opendi tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento indoor di, in Francia, ha visto completarsi nella serata italiana la terza giornata del tabellone principale di singolare, con cinque incontri disputati. Esce di scena. Negli ultimi due incontri del primo turno la wild card transalpina Lucas Pouille batte in rimonta il qualificato canadese Brayden Schnur con lo score di 3-6 6-4 6-4, mentre il qualificato tedesco Peter Gojowczyk elimina il lucky loser francese Antoine Hoang con il punteggio di 6-2 3-6 6-4. Negli incontri degli ottavi di finale la wild card britannica Andysupera il canadese Vasek Pospisil con un duplice 6-3, mentre il qualificato danese Holger Rune batte l’azzurro, testa di ...

