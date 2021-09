Al via le candidature per “Una Voce Per San Marino”. Il vincitore parteciperà all’Eurovision 2022 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al via le candidature per “Una Voce Per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo “Eurovision Song Contest 2022” Media Evolution srl è lieta di annunciare che, in forza di contratto di sinergia tra Pubblico e Privato sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, svolgerà e organizzerà un contest-festival denominato “Una Voce Per San Marino”, la cui finalità sarà quella d’individuare un soggetto vincitore che accederà all’Eurovision Song Contest 2022. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al via leper “UnaPer San”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo “Eurovision Song Contest” Media Evolution srl è lieta di annunciare che, in forza di contratto di sinergia tra Pubblico e Privato sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San, sia con SanRTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San, svolgerà e organizzerà un contest-festival denominato “UnaPer San”, la cui finalità sarà quella d’individuare un soggettoche accederàSong Contest. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la ...

Advertising

Ansa_ER : 'Una canzone per San Marino', obiettivo Eurovision. Al via le candidature per il contest-festival, finale a febbrai… - OltreleColonne : Al via le candidature per “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurov… - tusciatimes : Al via le candidature per “Una voce per San Marino” il premio che porta all’Eurovision Song Contest - NatasciaRomina : Al via le candidature per “Una Voce Per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione all’ Eurovi... - FlashStyleMagaz : Al via le candidature per “Una Voce Per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione all’ Eurovi... -