Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 18:45 (Di martedì 21 settembre 2021) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI DISAGI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E A24. E SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; ATTENZIONE INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO CON LUNGHE CODE SU VIALE DEL FORO ITALICO TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST. CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)DEL 21 SETTEMBREORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI DISAGI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E A24. E SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; ATTENZIONE INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO CON LUNGHE CODE SU VIALE DEL FORO ITALICO TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST. CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A24: revocate le chiusure notturne Traforo del Gran Sasso in direzione Teramo Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e ... Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di ...

Countdown per la Maratonina Città di Arezzo ... davanti ai portici di via Roma . Un percorso lungo e tortuoso, che coinvolgerà molte zone della città e tutti gli aretini che ci abitano. Per questo sono stati stabiliti percorsi di viabilità ...

