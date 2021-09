Scommesse, il Napoli convince i bookie: per lo scudetto azzurri in scia delle milanesi (Di martedì 21 settembre 2021) C’è un’altra squadra iscritta alle pretendenti allo scudetto. Non solo Inter, Milan e Juventus, ma anche un Napoli che, forte del 4-0 rifilato all’Udinese, è ora prima in solitaria dopo quattro giornate. Cresce così la fiducia nei partenopei, che i betting analyst di SNAI vedono campione d’Italia a 5,50, così come la Juve. La favorita, però, rimane ancora l’Inter, in pole position, come riporta Agipronews, a 2,75. Segue il Milan, imbattuto dopo il pari con i bianconeri, offerto a 4,50. Più distanti le altre big: il titolo dell’Atalanta paga 8 volte la posta, mentre vale 9 lo scudetto alla Roma. Chance minime per la Lazio, in quota a 33. Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) C’è un’altra squadra iscritta alle pretendenti allo. Non solo Inter, Milan e Juventus, ma anche unche, forte del 4-0 rifilato all’Udinese, è ora prima in solitaria dopo quattro giornate. Cresce così la fiducia nei partenopei, che i betting analyst di SNAI vedono campione d’Italia a 5,50, così come la Juve. La favorita, però, rimane ancora l’Inter, in pole position, come riporta Agipronews, a 2,75. Segue il Milan, imbattuto dopo il pari con i bianconeri, offerto a 4,50. Più distanti le altre big: il titolo dell’Atalanta paga 8 volte la posta, mentre vale 9 loalla Roma. Chance minime per la Lazio, in quota a 33.

