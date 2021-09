Salernitana | Castori | ' Confermiamo i progressi per fare risultato'

(Di martedì 21 settembre 2021) SALERNO - "Domani mi aspetto che la squadra confermi imostrati contro l' Atalanta e faccia una prestazione importante per tutto l'arco della partita" . Lo ha dichiarato il tecnico della ...

Lo ha dichiarato il tecnico della, Fabrizio, in vista del prossimo impegno, contro il Verona: "Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa intensità per tutta la gara perché ...Commenta per primo Fabrizio, tecnico della, presenta la sfida con l'Hellas Verona: 'Mi aspetto che domani la squadra confermi i passi avanti mostrati contro l'Atalanta e faccia una prestazione importante ...Diano Marina. I prestigiosi premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/2021, sono stati consegnati lo scorso 20 settembre presso il salone d’onore del C.O.N.I. a Roma, messo a disposizione dal preside ...Il tecnico: "Il Verona è un avversario di valore che merita rispetto ma dobbiamo essere concentrati nel fare la nostra partita" ...