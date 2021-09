Probabili formazioni | Spezia - Juve | aggiornamenti

(Di martedì 21 settembre 2021) LA- Erlic non ha lesioni, ma Thiago Motta non lo dovrebbe rischiare contro lantus. Allegri ritrova De Ligt e Chiesa . Morata potrebbe riposare e lasciare il posto a Kean ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

LA SPEZIA - Erlic non ha lesioni, ma Thiago Motta non lo dovrebbe rischiare contro la Juventus. Allegri ritrova De Ligt e Chiesa . Morata potrebbe riposare e lasciare il posto a Kean ...Vediamo nel dettaglio lee gli orari tv di tutte le sfide in programma.e orari tv Bologna - Genoa BOLOGNA : Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, ...Pordenone-Reggina si affronteranno al Meraviglia in una delle sfide valide per la quinta giornata di Serie B: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...Partita delicatissima quella che attende i biancorossi stasera al “Mazza” contro la Spal reduce dalla sconfitta contro la Reggina. I biancorossi di mister Di Carlo affronteranno il match con assenze i ...