Litvinenko ucciso con il polonio: per la corte di Strasburgo Russia colpevole (Di martedì 21 settembre 2021) L’ex agente del Kgb fu ucciso nel 2006 a Londra con una dose di polonio radioattivo. Due agenti segreti furono gli esecutori materiali. Mosca condannata a versare 100.000 euro alla vedova Leggi su corriere (Di martedì 21 settembre 2021) L’ex agente del Kgb funel 2006 a Londra con una dose diradioattivo. Due agenti segreti furono gli esecutori materiali. Mosca condannata a versare 100.000 euro alla vedova

