Iss, contagi tra sanitari all'1,72%. 'Dato contenuto' (Di martedì 21 settembre 2021) La percentuale dei casi di contagio Covid tra i sanitari è dell'1,72%, dal 31 maggio al 12 settembre 2021, pari a 4.269, di cui 3.825 a partire dal 12 luglio scorso, calcolati sui casi totali della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) La percentuale dei casi dio Covid tra iè dell'1,72%, dal 31 maggio al 12 settembre 2021, pari a 4.269, di cui 3.825 a partire dal 12 luglio scorso, calcolati sui casi totali della ...

