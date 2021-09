Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 22 settembre 2021: l'incontro tra Adelaide e Flora Ravasi (Di martedì 21 settembre 2021) Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 22 settembre 2021 alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: Flora Ravasi chiede di incontrare Adelaide. Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 22 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni annunciano l'incontro tra Flora Ravasi e Adelaide. I Guarnieri sono sul chi va là per la presenza di Flora a Milano e Umberto decide di incontrare la ragazza per studiarla da vicino, ma dopo il loro incontro è proprio la Ravasi a chiedere di poter conoscere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Il6 torna domani, mercoledì 22alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata:chiede di incontrare. Il6 torna domani, mercoledì 22, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Leannunciano l'tra. I Guarnieri sono sul chi va là per la presenza dia Milano e Umberto decide di incontrare la ragazza per studiarla da vicino, ma dopo il loroè proprio laa chiedere di poter conoscere ...

