I talebani hanno chiesto di parlare all’Assemblea dell’Onu

(Di martedì 21 settembre 2021) Sette giorni di colloqui. Sul tavolo tutti la gestione dell’epidemia di Coronavirus, il cambiamento climatico e le crisi umanitarie. La 76° Assembleaè cominciata a New York. Il programma originario però potrebbe essere cambiato da una richiesta arrivata da uno degli Stati che saranno al centro delle discussioni dei prossimi giorni: l’Afghanistan. L’agenzia stampa Reuters ha riferito che iinviato una lettera al segretario generale, Antonio Guterres. Nel documento il ministro degli Esteri Amir Khan Muttaqi hadi prendere la parola durante l’assemblea. Non è ancora chiara quale sarà la risposta ufficiale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presente a New York, ha già commentato la richiesta: «Ivorrebbero ...

completato la formazione del loro governo annunciando la nomina di 17 tra ministri e vice ministri. Come spiegato dal loro portavoce, Zabihullah Mujahid, le nomine sono state