Benevento, successo di pubblico per ‘La Notte delle Streghe’ (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – successo di pubblico per la nona edizione della ‘Notte delle Streghe’. Due giorni di spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La Corte della Rocca dei Rettori ed i Giardini, la Galleria Bosco, Il Chiostro di Santa Sofia, l’Hortus Conclusus, Piazza Roma, Piazza Castello, il Museo delle Streghe in via San Gaetano sono stati palcoscenico perfetto per raccontare e far conoscere la Leggenda delle Streghe di Benevento. Un susseguirsi di appuntamenti che ha fatto immergere la città in un’atmosfera surreale e magica riportando il visitatore indietro nel tempo; un tuffo nel Medioevo e nel mondo della Caccia alle Streghe con postazioni dedicate a pratiche magiche, torture, riti tribali che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidiper la nona edizione della ‘. Due giorni di spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La Corte della Rocca dei Rettori ed i Giardini, la Galleria Bosco, Il Chiostro di Santa Sofia, l’Hortus Conclusus, Piazza Roma, Piazza Castello, il MuseoStreghe in via San Gaetano sono stati palcoscenico perfetto per raccontare e far conoscere la LeggendaStreghe di. Un susseguirsi di appuntamenti che ha fatto immergere la città in un’atmosfera surreale e magica riportando il visitatore indietro nel tempo; un tuffo nel Medioevo e nel mondo della Caccia alle Streghe con postazioni dedicate a pratiche magiche, torture, riti tribali che ...

Advertising

ilvaglio1 : Successo di pubblico per la nona edizione della ‘Notte delle Streghe’ #notte #streghe #sannitamania #benevento - anteprima24 : ** ##Benevento, #Successo di #Pubblico per 'La Notte delle Streghe' ** - Max_Mogavero : Il #Benevento ha ancora fame di punti: col #Cittadella va a caccia del terzo successo. Caserta cambierà lo stretto… - ottopagine : Puglianello, il sindaco: grazie alla sinergia con Asi ancora un successo #Benevento - MarcoLicitra : @matteglam @EdoardoMecca1 Veramente lo scorso anno tutti a dare giustamente contro pirlo per aver perso punti con c… -