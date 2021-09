Bastoni | “Immagino una Juve pronta a una reazione feroce Noi siamo galvanizzati da una sfida come questa”

(Di martedì 21 settembre 2021) Simone, difensore dello Spezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sugli obiettivi stagionali della squadra ligure e del match contro lantus. “Meglio non pensare alla classifica e concentrarci sulla preparazione della gara. Il nostro obiettivo è fare le cose su cui lavoriamo in allenamento, presentarci con la nostra identità e, se poi dovesse andare male, imparare e migliorare.unaa una. Però noida una. Io tra l’altro erontino da bambino, mi piaceva Del Piero e nella mia famiglia erano tutti bianconeri”.Sul paragone tra Italiano e Thiago Motta. ...

Commenta per primo Simonelancia la sfida alla Juventus. Il terzino sinistro dello Spezia ha dichiarato in un'...una Juve pronta a una reazione feroce. Però noi siamo galvanizzati da ...una Juve pronta a una reazione feroce. Però noi siamo galvanizzati da una sfida come ... Spezia- Thiago Motta. "Abbiamo bisogno di tempo per conoscerci perché sono cambiati tanti ...Simone Bastoni lancia la sfida alla Juventus. Il terzino sinistro dello Spezia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Meglio non pensare ...Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match contro la Juve. Le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Simone Bastoni ha parlato alla vigilia ...