Traffico Roma del 20-09-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 settembre 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchiintenso rallentato in queste ore su tutte le console in uscita dal centro città sul Raccordo Anulare incolonnamenti a tratti in carreggiata interna diversi chilometri a partire dall’uscita Trionfale Ottavia sino allo svincolo Salaria rallentamenti sempre perintenso tra l’uscita San Basilio centrale del latte lo svincolo La Rustica code a tratti tra candeggina e doppia per quanto riguarda la carreggiata esterna lunghe code a partire dall’uscita Ostia Acilia Sino all’uscita anina di San Gesù tratto Urbano dellaL’Aquila dove per lavori ci siano code da tangenziale all’uscita di Viale Palmiro Togliatti sulla tangenziale cose da Tor di Quinto alla Salaria in direzione San Giovanni tu neanche in direzione dello ...