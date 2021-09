Svolta per gli ipermercati di Giugliano e Nola: ufficiali date riapertura (Di lunedì 20 settembre 2021) Arriva finalmente la Svolta per gli ipermercati ex Auchan della provincia di Napoli chiusi da dicembre. Sono stati almeno dieci mesi da incubo per circa 220 lavoratori in cassa integrazione. Ecco la data per la riapertura: si partirà – come riporta il quotidiano Il Mattino – il 30 settembre con lo store di Giugliano, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 settembre 2021) Arriva finalmente laper gliex Auchan della provincia di Napoli chiusi da dicembre. Sono stati almeno dieci mesi da incubo per circa 220 lavoratori in cassa integrazione. Ecco la data per la: si partirà – come riporta il quotidiano Il Mattino – il 30 settembre con lo store di, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

enpaonlus : ENPA, con altre associazioni, ha presentato ieri al Comune di #Verona istanza di accesso civico agli atti per saper… - cosettaraguso : RT @mariomerlo72: Per una svolta #digitale della sanità occorrono investimenti mirati su #innovazione e #ricerca e incentivi pubblici che c… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Emmy Awards 2021, il trionfo dello streaming Netflix e Apple Tv i veri trion… - DilectisG : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli, restano ferme le discussioni per il rinnovo di #Insigne: il punto e la possibile svolta per la permanenza… - calciomercatoit : ?? #Napoli, restano ferme le discussioni per il rinnovo di #Insigne: il punto e la possibile svolta per la permanenz… -