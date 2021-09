Spalletti in conferenza: "Insigne è il capitano, ma il 'comandante' è un altro" (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista in conferenza stampa al termine del match contro l'Udinese. Di seguito quanto dichiarato: "Come ci si sente da primi in classifica? La posizione conta poco, conta il calcio che la squadra gioca alla lunga altrimenti diventa difficile andare a fare certi discorsi. Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale, se riusciremo a dargli seguito si potranno fare discorsi differenti". "Il pallone, come la vita, ogni tanto di dà delle occasioni e se riesci a sfruttarle hai dei vantaggi. Abbiamo un amore della città che ci sentiamo assediati e che ci rafforza, vivere in questo contesto ci aiuta. Così si possono fare dei buoni risultati, ho visto segnali importanti a Leciester". "Avete la miglior difesa, una menzione per Koulibaly? Abbiamo un capitano ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista instampa al termine del match contro l'Udinese. Di seguito quanto dichiarato: "Come ci si sente da primi in classifica? La posizione conta poco, conta il calcio che la squadra gioca alla lunga altrimenti diventa difficile andare a fare certi discorsi. Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale, se riusciremo a dargli seguito si potranno fare discorsi differenti". "Il pallone, come la vita, ogni tanto di dà delle occasioni e se riesci a sfruttarle hai dei vantaggi. Abbiamo un amore della città che ci sentiamo assediati e che ci rafforza, vivere in questo contesto ci aiuta. Così si possono fare dei buoni risultati, ho visto segnali importanti a Leciester". "Avete la miglior difesa, una menzione per Koulibaly? Abbiamo un...

Advertising

Spazio_Napoli : Spalletti in conferenza: 'Insigne è il capitano, ma il 'comandante' è un altro' - allgoalsnapoli : VIDEO - Spalletti in conferenza: 'Primo posto? Conta il calcio che la squadra gioca. Koulibaly è il nostro comandan… - MondoNapoli : Spalletti in conferenza: 'Conta l'atteggiamento, non la posizione. Koulibaly? È uno tosto' - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti in conferenza: “Insigne è il capitano e Koulibaly… - napolista : In conferenza stampa: «Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale. Se riusciremo a dargli segu… -