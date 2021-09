Ryder Cup 2021 | tutti i componenti delle squadre di Europa e Stati Uniti

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’attesissima 43esima edizione dellaCup è finalmente arrivata. Dopo un anno di slittamento a causa della pandemia, le duedisono pronte a regalare grande spettacolo dal 24 al 26 settembre sul percorso di Whistling Straits, a Kohler in Wisconsin. Ci eravamo lasciati a Parigi ormai ben tre anni fa con la larga e meritatissima vittoria Europea, trascinata dalla prestazione monstre del nostro Francesco Molinari, che tuttavia purtroppo non ha vissuto un periodo felice di recente e dunque non sarà parte della spedizione, questa volta. Certamente ci sarà grande voglia di rivalsa nel Team USA, che, capitanato da Steve Stricker, avrà il vantaggio del fattore campo che storicamente è stato determinante. Una formazione ricca di giovani rookie esplosivi, fresca e spumeggiante, ...

