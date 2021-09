Russia | sparatoria in università a Perm | almeno 8 morti e diversi feriti Ucciso l’aggressore

Advertising

RaiNews : 'La gente sta cercando di lasciare i locali, qualcuno anche saltando fuori dalle finestre' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Cosa sappiamo finora - MediasetTgcom24 : Russia, sparatoria nell'Università di Perm: morti e feriti #Russia - ilnida : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria nell’università di Perm, in Russia: almeno 8 persone sono state uccise - il_Tinto : In Russia durante una sparatoria all'università Perm almeno 8 persone sono state uccise La situazione è in evoluzi… -

Il luogo della strage all'università di Perm, in Siberia occidentale - Reuters . Almeno otto persone sono state uccise e una decina ferite dopo che uno studente ha aperto il fuoco in un edificio dell'...Nel frattempo è stato aperto un centro di crisi sul sito della, ha reso noto l'università. Laè avvenuta nella mattinata. L'assalitore del campus poi ucciso - rende noto il ...Stando alle ultime informazioni diramate dal Comitato Investigativo Russo sarebbero otto i morti della sparatoria di Perm. Una decina i feriti. Vladimir Putin, come fa sapere il Cremlino, ha espresso ...Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell’università per nascondersi dall’aggressore e altri si sono gettati dalle finestre del primo piano per fuggire. Sparatoria in università in Russia: ...