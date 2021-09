“Ricomincio dai libri”, alla manifestazione presente la Phoenix Publishing: gli eventi (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – presente la Phoenix Publishing a “Ricomincio dai libri”, la manifestazione dedicata al mondo librario sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone, quest’anno alla sua settima edizione, che vede coinvolti editori, autori ed enti culturali di tutta la penisola. Appuntamento 25 e 26 settembre 2021 a ingresso gratuito presso la Galleria Principe di Napoli dalle 10 alle 22 con accesso da piazza del Museo, via Pessina e via Broggia. Tante le novità, gli eventi, i laboratori e gli incontri con personaggi di prestigio come Sabina Guzzanti, Erri De Luca, Maurizio de Giovanni. Non si farà trovare impreparata la casa editrice napoletana Phoenix Publishing diretta da Emanuele Pellecchia, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –laa “dai”, ladedicata al mondo librario sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone, quest’annosua settima edizione, che vede coinvolti editori, autori ed enti culturali di tutta la penisola. Appuntamento 25 e 26 settembre 2021 a ingresso gratuito presso la Galleria Principe di Napoli dalle 10 alle 22 con accesso da piazza del Museo, via Pessina e via Broggia. Tante le novità, gli, i laboratori e gli incontri con personaggi di prestigio come Sabina Guzzanti, Erri De Luca, Maurizio de Giovanni. Non si farà trovare impreparata la casa editrice napoletanadiretta da Emanuele Pellecchia, ...

Francesco_Morra : @Carmen24583545 si potrebbe pensare di fare una paranza e andare a Ricomincio dai libri. Sai se ingresso è libero, il programma è super - Francesco_Morra : Ricomincio dai libri ha un programma fighissimo #Napoli - anteprima24 : ** 'Ricomincio dai libri', alla manifestazione presente la Phoenix Publishing: gli eventi **… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RICOMINCIO DAI LIBRI - Phoenix Publishing, lancio del gioco “Leggende napoletane on the road” e firmacopie dell’ultimo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RICOMINCIO DAI LIBRI - Phoenix Publishing, lancio del gioco “Leggende napoletane on the road” e firmacopie dell’ultimo… -