Lazio, Martusciello: «Grandi passi in avanti ma si poteva fare meglio» (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ci sono stati Grandissimi passi in avanti rispetto alle ultime due partite. Qualcosina si poteva fare meglio, ma il primo tempo e l’ultima mezz’ora ho visto una buonissima Lazio: è stato piacevole vederla giocare così. Abbiamo preso un gol rocambolesco ed evitabile che ci ha un po’ condizionato, mi è piaciuta la reazione al secondo e non al primo”. Lo ha detto il vice allenatore della Lazio Giovanni Martusciello in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 2-2 all’Olimpico contro il Cagliari. “La squadra nelle ultime due prestazioni ha sbagliato in maniera visibile a Milano. A Istanbul la squadra è stata partecipe e noi non ci facciamo condizionare dal risultato finale – ha aggiunto – Il nostro è un percorso di crescita ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ci sono statissimiinrispetto alle ultime due partite. Qualcosina si, ma il primo tempo e l’ultima mezz’ora ho visto una buonissima: è stato piacevole vederla giocare così. Abbiamo preso un gol rocambolesco ed evitabile che ci ha un po’ condizionato, mi è piaciuta la reazione al secondo e non al primo”. Lo ha detto il vice allenatore dellaGiovanniin conferenza stampa al termine della partita pareggiata 2-2 all’Olimpico contro il Cagliari. “La squadra nelle ultime due prestazioni ha sbagliato in maniera visibile a Milano. A Istanbul la squadra è stata partecipe e noi non ci facciamo condizionare dal risultato finale – ha aggiunto – Il nostro è un percorso di crescita ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, il commento del secondo di #Sarri dopo il pareggio con il #Cagliari - ari_wid : RT @footballitalia: Giovanni Martusciello believes Lazio are ‘on the right path’ despite a 2-2 draw against Cagliari at the Stadio Olimpico… - OdeonZ__ : Lazio, Martusciello: 'Ottimo primo tempo, stiamo migliorando' - _biancocelesti : #LazioCagliari | Conferenza stampa, Martusciello: 'Ci sono stati grandissimi passi in avanti':… - infoitsport : RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Martusciello: 'Piacevole vederci giocare, il pubblico ci ha trascinato' -