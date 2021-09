Fiorentina-Inter, i convocati di Inzaghi: out Vidal e Correa (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel turno infrasettimanale, l’Inter di mister Inzaghi andrà a far visita alla Fiorentina. Nei nerazzurri ci sono alcune defezioni, soprattutto Vidal e Correa, oltre che il lungo degente Sensi. Il tecnico ex Lazio ne convoca 23 per il match di domani martedì 21 al Franchi. Di seguito i convocati: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel turno infrasettimanale, l’di misterandrà a far visita alla. Nei nerazzurri ci sono alcune defezioni, soprattutto, oltre che il lungo degente Sensi. Il tecnico ex Lazio ne convoca 23 per il match di domani martedì 21 al Franchi. Di seguito i: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano. SportFace.

