Blitz dei Carabinieri a Pozzuoli | scoperta sala slot abusiva

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un centro scommesse a tutti gli effetti, con videopoker e dispositivi per il cambio delle monete. Questa volta però non era stato inaugurato in strada per essere accessibile a tutti. Era in un seminterrato in Via Annecchino, lontano da occhi indiscreti ma non da quelli dei. Durante un servizio di controllo del territorio, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.