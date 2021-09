Salernitana: la prima di Cedric Gondo (Di domenica 19 settembre 2021) Cedric Gondo torna alla Salernitana. L’attaccante classe ’96 infatti “ha raggiunto l’accordo” con la società granata, si legge sul sito del club campano. Cedric Gondo indosserà la maglia numero 15. Intanto l’Atalanta ha battuto in trasferta la Salernitana 1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A. All’Arechi decisiva la rete di Zapata al 75?. Duvan Zapata ha realizzato il primo storico gol in Serie A in una sfida tra Salernitana e Atalanta (due 0-0 nei primi due confronti). L’Atalanta ha iniziato il campionato vincendo le prime due trasferte per la terza ... Leggi su footdata (Di domenica 19 settembre 2021)torna alla. L’attaccante classe ’96 infatti “ha raggiunto l’accordo” con la società granata, si legge sul sito del club campano.indosserà la maglia numero 15. Intanto l’Atalanta ha battuto in trasferta la1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A. All’Arechi decisiva la rete di Zapata al 75?. Duvan Zapata ha realizzato il primo storico gol in Serie A in una sfida trae Atalanta (due 0-0 nei primi due confronti). L’Atalanta ha iniziato il campionato vincendo le prime due trasferte per la terza ...

Advertising

RunawayAgain : @emilian93199541 @FBiasin Si ma prenderla come riferimento per non aver segnato contro il Bologna quando ha avuto d… - ninocortesi : RT @ninocortesi: È bastata una scintilla di Ilicic ma la Salernitana è squadra tosta. Avviso chiaro alle caravelle, occhio che questa vi so… - ninocortesi : È bastata una scintilla di Ilicic ma la Salernitana è squadra tosta. Avviso chiaro alle caravelle, occhio che quest… - PaytonSir : Adamoli su Repubblica di oggi racconta che il 22 settembre il Fondo verserà la prima rata e che Preziosi parrebbe d… - webecodibergamo : Leggilo su Corner -